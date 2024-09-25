Госдума России начала рассмотрение законопроекта о запрете "движения чайлдфри"

Государственная дума России приступила к рассмотрению законопроекта о запрете пропаганды бездетности и так называемого "движения чайлдфри". "Приступили к рассмотрению законопроекта, запрещающего пропаганду осознанного отказа от деторождения", – сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"В тематических пабликах и сообществах в социальных сетях зачастую проявляется неуважение к материнству и отцовству, агрессия к беременным женщинам и детям, а также членам многодетных семей", – добавил российский чиновник.

Законопроект предусматривает запрет пропаганды бездетности в интернете, СМИ, кинофильмах, рекламе. За нарушение на данном этапе вводится административная ответственность – штрафы до 400000 рублей для физических лиц, до 800000 – для должностных лиц и до пяти миллионов рублей для юридических лиц.

"Меры ответственности аналогичны тем, что ранее были приняты за пропаганду ЛГБТ и смены пола", – отметил Володин.

Война с Украиной привела в России к демографическому кризису. В первой половине 2024 года в стране зарегистрировано 599600 новорожденных – самый низкий показатель с 1999 года. При этом в июне в России впервые родилось менее 100000 детей. По мнению демографов, это результат шока от объявленной девятью месяцами ранее мобилизации.

Политика Кремля по поощрению рождаемости с помощью экономических стимулов не привела к заметным изменениям, и в этой ситуации возращение к командным мерам выглядит закономерным.