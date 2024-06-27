Financial Times: Израиль создает на юге Ливана "зону смерти"

Газета Financial Times утверждает, что более чем за восемь месяцев войны Израиль нанес значительные разрушения в полосе шириной около пяти километров к северу от ливанской границы. Согласно публикации, на юге Ливана создается "зона смерти".

Издание отмечает, что, несмотря на дипломатические усилия, призванные предотвратить масштабную войну, Израиль намерен поставить международное сообщество перед свершившимся шагом. При этом, как утверждаются, используются и фосфорные боеприпасы.

Жители пятикилометровой зоны говорят о систематическом разрушении, цель которого – сделать приграничную зону на долгие годы непригодной для жизни. Масштабы разрушений подтверждаются и спутниковой съемкой.

95000 ливанских жителей приграничной полосы стали беженцами. Жертвами израильских обстрелов стали 90 мирных жителей и 300 боевиков "Хизбаллы" – это больше боевиков, чем во Второй Ливанской войне. В Израиле в результате обстрелов "Хизбаллы" погибли более 20 человек и 60000 стали беженцами.

Financial Times признает, что причиной эскалации конфликта стали действия "Хизбаллы", которая после 7 октября 2023 года решила поддержать ХАМАС. Издание отмечает, что боевики группировки сохраняют присутствие в полосе, вместе с миротворцами ООН и ливанской армией.