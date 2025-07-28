NYP: фото "голодающего ребенка" из Газы – пропагандистская фальшивка

В последние дни многие СМИ опубликовали фотографию изнуренного и похожего на скелет палестинского мальчика на руках у матери. Фото, отсылающее к мадонне с младенцем, стало восприниматься как самое наглядное свидетельство голода в секторе Газы, как обвинение против Израиля.

Среди новостных ресурсов, опубликовавших фотографию Мухаммада Захарии Айюба аль-Матука, – New York Times, NBC News, The Guardian, BBC, непосредственно влияющие на повестку дня в западных странах. Фото выглядело как подтверждение, что война ЦАХАЛа против ХАМАСа ставит палестинских детей на порог голодной смерти.

"Мухаммад весит как трехмесячный младенец, и голод медленно лишает его жизни. Голод и страдания достигли беспрецедентного уровня, за последние 48 часов от недоедания умерли 12 детей", – написала британская Daily Mail, назвав фото "ужасающим олицетворением человеческой трагедии".

Однако, отмечает американская газета The New York Post, фото не рассказывает всей правды. Установить истину позволили публикации журналиста Дэвида Кольера, занимающегося расследованиями, и организации Honest Reporting.

Honest Reporting обратила внимание, что на одном из фото за спиной матери стоит брат Мухаммада, явно не испытывающий голода. В интервью телеканалу CNN мать призналась, что ее сын страдает от многочисленных заболеваний, ему требуется физиотерапия и специальное питание, которые он не может получить в охваченной войной Газе.

"Это не лицо голода, это лицо страдающего от болезней и уязвимого ребенка, чья трагедия была похищена и взята на вооружение", – констатирует Дэвид Кольер. Он цитирует медицинский отчет, согласно которому, Мухаммад страдает от детского церебрального паралича, гипоксемии и родился с тяжелыми генетическими отклонениями.

Но в данном случае действует пословица, согласно которой лучше один раз увидеть, чем сто услышать – тем более, когда фото аль-Матука продолжает тысячи раз тиражироваться СМИ и комментаторами, а правда не может выдержать соперничества со считающимся единственно верным нарративом.