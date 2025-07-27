Фотография истощенного ребенка из Газы, опубликованная в итальянской газете, оказалась фейком

На прошлой неделе итальянская газета Il Fatto Quotidiano опубликовала на первой полосе фотографию истощенного ребенка. Публикация, в которой утверждалось, что изображенный на обложке мальчик из Газы страдает от острого недоедания, стала предметом бурных политических споров.

Джузеппе Конте, экс-председатель совета министров, председатель Движения пять звезд, написал в соцсети Х, что нынешним итальянским политикам нечего будет ответить своим детям, когда они спросят, почему правительство закрывало глаза на геноцид в Газе, сопровождавшийся бомбардировками и голодом, почему не вводило санкции в отношении Израиля. "Мы продолжаем бороться всеми способами, обсуждать на всех форумах, мы делаем и будем делать все возможное, чтобы остановить трагедию в Газе и привлечь к ответственности виновных и их сообщников", – написал политик, сопроводив пост фотографией с обложки.

Однако вскоре выяснилось, что мальчик, запечатленный на фотографии, Усама Аль-Ракаба страдает от муковисцидоза, с разрешения Израиля он был доставлен в Италию, где проходит лечение.

Фейк развеяла правящая правая партия "Братья Италии". "Ребенок, фотография которого использована в посте Джузеппе Конте, уже некоторое время лечится в Италии. Использование его изображения для кампании по дезинформации недопустимо. Конте в очередной раз демонстрирует готовность использовать чужую боль и жизни других людей в целях пропаганды", – говорится в сообщении.

В ответ на это Джузеппе Конте опубликовал еще четыре фотографии из сектора Газы, на которых запечатлены истощенные дети. "Вы утверждаете, что ребенок на фотографии перевезен в Италию и проходит лечение. Так что же это, по-вашему доказывает? Что в Газе нет геноцида палестинского населения? Что не умерли 20 тысяч детей в результате бомбардировок, депортаций и голода?"