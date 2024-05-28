WSJ: африканки в России производят БПЛА по иранским технологиям с китайскими комплектующими

Издание Wall Street Journal на примере предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов в российском Татарстане рассказывает, как действует глобальная экономическая система, позволяющая обходить западные санкции.

В начале апреля стало известно, что украинские беспилотники нанесли удар по общежитию Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга". Первоначально сообщалось о двух пострадавших, однако WSJ пишет о 20 раненых, в основном – гражданах африканских стран.

"Алабуга" – одно из наиболее важных российских предприятий для ведения войны в Украине. Здесь производятся беспилотные летательные аппараты "Герань" – аналоги иранского "Шахеда". Согласно публикации, в конце 2022 года технологии были приобретены в Иране за 1,7 миллиарда долларов, которые частично выплатили золотыми слитками.

"Шахед" – дешевый и эффективный БПЛА, который за счет массового применения преодолевает украинские средства ПВО, заставляя при этом использовать дорогостоящие перехватчики. Плановая мощность предприятия составляла 6000 дронов в год, однако за первые четыре месяца 2024 года их уже выпущено 4500.

Китай поставляет на предприятие не только комплектующие двойного назначения, например, оптику и микросхемы, но и двигатели. Оно используется не только для БПЛА-камикадзе, но и для разведывательных дронов "Альбатрос", также производящихся в "Алабуге".

У завода достаточно быстро возникли проблемы с качественной рабочей силой. Было принято решение завозить ее из африканских стран, например, из Уганды. На работу вербуют студенток точных наук, предоставляя им возможность не только зарабатывать 1000 долларов в месяц, но и получить в России высшее техническое образование.

По словам девушек, апрельский удар Украины по общежитию, где они проживают, был целенаправленным. Его целью было запугать африканских работниц, ставших ключевым элементом производства системы вооружений, показавшей большую эффективность.