WSJ: Неожиданная мирная стратегия Байдена на Ближнем Востоке – работа с Трампом

Администрация президента США Джо Байдена стремится заключить мирное соглашение на Ближнем Востоке до завершения каденции и привлекает неожиданного партнера: Дональда Трампа.

Александр Уорд пишет в Wall Street Journal, что после достижения соглашения о прекращении огня в Ливане Белый дом переключает внимание на Газу. При этом окружение Трампа не критикует действия администрации Байдена.

"Это редкий признак молчаливого согласия с подходом президента Байдена, который может принести взаимную выгоду: для Байдена – внешнеполитическая победа перед его уходом в январе; для Трампа – на один глобальный кризис меньше, с которым ему приходится иметь дело", – отмечает WSJ.

Однако ХАМАС не демонстрирует готовности к соглашению о прекращении огня в Газе до того, как Байден покинет свой пост 20 января. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, который давно отдавал предпочтение Трампу, может решить дождаться смены руководства США в надежде, что новая администрация предоставит ему еще больше свободы для продолжения войны против ХАМАСа, говорится в публикации.

В статье также говорится о том, что египтяне контактировали с Трампом, пытаясь понять, готов ли он подтолкнуть Израиль к компромиссу по нескольким ключевым пунктам соглашения с ХАМАСом – в основном вокруг "буферной зоны" между Израилем и Газой.

Байден и Трамп договорились о дальнейшей "интеграции Израиля в Ближний Восток" путем заключения сделки, которая нормализует отношения между Саудовской Аравией и Израилем в обмен на гарантии безопасности, предоставляемые Вашингтоном Эр-Рияду. Байден не оставил надежды заключить такое соглашение до ухода с должности, но Трамп, по всей видимости, надеется сохранить этот приз для себя, пишет WSJ.