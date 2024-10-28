"Элаф": Израиль угрожает свержением режима Асада в Сирии, если Дамаск не разорвет отношений с Ираном

Саудовское издание "Элаф" 28 октября опубликовало статью, в которой утверждается, что власти Израиля оказывают давление на Дамаск, требуя разорвать связи с Ираном и предпринять шаги против "Хизбаллы". В случае невыполнения этих требований Израиль угрожает содействовать свержению режима Башара Асада.

В статье Раэда Даруиша со ссылкой на некого сотрудника одной из служб безопасности, работающих на Ближнем Востоке, говорится, что недавно со стороны властей Израиля президенту Сирии Башару Асаду было направлено требование предпринять практические шаги против иранской "оси", особенно против "Хизбаллы".

"Элаф" пишет, что некоторое время назад сирийская армия вынудила "Хизбаллу" эвакуировать объекты "Авангард" и "Хомейни" возле Забадани – после получения соответствующего требования со стороны Израиля. Вскоре данные объекты, на которых находились склады оружия и военной техники, были атакованы.

Также в публикации говорится, что командующий 4-й дивизией армии Сирии Махер Асад, младший брат Башара Асада, категорически против разрыва отношений с Ираном, что привело к его конфликту с офисом сирийского президента. Дошло до того, что Махер отказался от встречи с братом, на которой должна была обсуждаться данная тема.

На этом фоне ЦАХАЛ атаковал одну из резиденций Махера и штаб 4-й дивизии около Дамаска. "Элаф" пишет, что после этого Махер Асад поспешил скрыться. "Говорят, что он направился в Кардаху, свой родной город", – указано в статье.

"Примечательно в этом контексте то, что Израиль в своих прямых и косвенных посланиях сирийскому режиму заявляет, что его терпение начинает иссякать и что сирийский режим стоит на "пороховой бочке" из-за своей поддержки иранских боевиков и разрешении "Хизбалле получать оружие через территорию этой страны. И Израилю ничего не остается делать, как только зажечь фитиль, чтобы свергнуть этот режим", – пишет "Элаф".

Отметим, что в статье упомянуты угрозы в адрес режима Асада со стороны Гидеона Саара – министра в правительстве Израиля, который может стать следующим министром обороны.