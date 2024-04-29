New York Times: МУС готовит ордера на арест лидеров Израиля и ХАМАСа

Израильские официальные лица считают, что Международный уголовный суд (МУС) готовит ордера на их арест в связи с войной, которую более полугода ЦАХАЛ ведет в секторе Газы, пишет The New York Times.

Авторы публикации Ронен Бергман и Патрик Кингсли со ссылкой на пять израильских и иностранных чиновников пишут, что в Израиле ожидают предъявления обвинений со стороны МУС в адрес премьер-министра Биньямина Нетаниягу и других израильских лидеров. Также МУС готовит ордера на арест лидеров ХАМАСа.

В статье сказано, что израильских государственных чиновников МУС может обвинить в препятствовании доставке гуманитарной помощи в сектор Газы и в чрезмерно жестком ответе на нападение на Израиль, совершенное ХАМАСом 7 октября 2023 года.

"Ордера на арест, выданные МУС, вероятно, будут восприняты в большинстве стран мира как унизительный моральный упрек, особенно в адрес Израиля, который в течение нескольких месяцев сталкивался с международной негативной реакцией по поводу своих действий в секторе Газы, в том числе со стороны президента (США) Байдена, который называл их "чрезмерными"", – пишут Бергман и Кингсли.

Израильский телеканал "Кешет-12" сообщает: в Израиле готовятся у тому, что уже на этой неделе МУС может выпустить ордера на арест главы правительства Биньямина Нетаниягу и высшего военного руководства. По информации новостной службы телеканала "Кешет-12", около двух недель назад в канцелярии премьер-министра состоялось экстренное заседание, посвященное этому вопросу. Участники этого заседания, в том числе министр стратегического планирования Рон Дермер, министр юстиции Ярив Левин, министр иностранных дел Исраэль Кац, пытались по своим каналам заблокировать принятие этого решения, но их усилия не увенчались успехом.

Корреспондент 12-го телеканала Ярон Авраам, в редакционном чате на N12 написал, что министр иностранных дел Исраэль Кац разослал во все израильские представительства за границей распоряжение подготовиться к резкому всплеску антисемитизма во всем мире после того, как суд выпустит ордера об аресте израильских политиков и военных.

"Архиубийцы, также как Хаменеи, Насралла и Синуар, с надеждой ждут, что Международный уголовный суд в Гааге засудит Израиль. Какой абсурд!" – написал в своем Х-блоге министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.