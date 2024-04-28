Axios: Израиль открыт для обсуждения "устойчивого спокойствия" в Газе после освобождения заложников

Новое предложение Израиля о возможной сделке с ХАМАСом по освобождению заложников включает в себя готовность обсудить "восстановление устойчивого спокойствия" в секторе Газы после освобождения первой группы заложников на данном этапе, пишет в издании Axios Барак Равид со ссылкой на двух информированных израильских чиновников.

В публикации подчеркивается, что впервые после 7 октября 2023 года власти Израиля говорят о возможном прекращении войны в рамках сделки по освобождению заложников.

По словам израильских чиновников, в конце переговоров между израильской переговорной группой и представителями египетской разведки Каир направил ХАМАСу новое предложение, которое включало готовность Израиля пойти на дальнейшие существенные уступки. ХАМАС подтвердил получение предложения и взял паузу.

Новое предложение Израиля включает в себя ответ на многие требования ХАМАСа, такие как готовность к полному возвращению перемещенных жителей севера сектора Газы в свои дома и вывод ЦАХАЛа из коридора, который разделяет анклав и препятствует свободе передвижения, сообщили официальные лица. Предложение также включает готовность обсудить установление устойчивого прекращения огня в рамках реализации второй фазы соглашения, которая состоится после освобождения заложников.

Израильский чиновник отметил, что, по мнению Израиля, ХАМАС воспринимает угрозу израильского вторжения в Рафиах (Рафах) как реальную угрозу, и что это может помочь обеим сторонам достичь соглашения.

В последние дни израильский военный кабинет решил изменить свою позицию относительно количества заложников, которых Израиль требует освободить в рамках сделки. Предложение, находившееся на рассмотрении, предусматривало освобождение 40 заложников в обмен на шестинедельное прекращение огня и освобождение примерно 900 палестинских заключенных. Среди 40 заложников были женщины, женщины-военнослужащие, мужчины старше 50 лет и заложники-мужчины, чье здоровье вызывает опасения. Но теперь, как пишет Axios, власти Израиля готовы обсуждать и освобождение менее 40 заложников на данном этапе, при этом число дней прекращения огня будет привязано к количеству заложников, которые будут освобождены – по одному дню на каждого заложника.