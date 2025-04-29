Guardian: прокурору МУС запретили публиковать имена израильтян, против которых идет расследование

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан получил от судей МУС указание воздержаться от публикации имен израильтян, на арест которых он намерен запросить ордер. Об этом сообщает британская газета Guardian.

Источники сообщили изданию, что Карим Хан готовит новые запросы против израильтян, которые могут быть заподозрены в совершениях военных преступлений и преступлений против человечности на палестинских территориях. Эти люди узнают об ордерах лишь в момент задержания.

Напомним, что ранее суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, а также Йоава Галанта, занимавшего пост министра обороны до ноября 2024 года. Суд обвиняет их в преступлениях, совершенных в ходе военных действий в секторе Газы.

Отметим, что, поскольку Израиль не подписал Римский статут, на его граждан юрисдикция МУС распространяться не должна. В начале апреля Нетаниягу посетил Венгрию, получив гарантии безопасности от премьер-министра Виктора Орбана. На фоне визита Венгрия сообщила о выходе из суда.