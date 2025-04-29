"Чтение по губам": СМИ обсуждают комментарий Сары Нетаниягу к речи главы правительства

Глава правительства Биньямин Нетаниягу и его супруга Сара встретились в понедельник, 28 апреля, с участниками и участницами церемонии зажжения факелов на День Независимости в канцелярии главы правительства. На встрече также присутствовала министр транспорта Мири Регев, ответственная за проведение церемонии.

На видеозаписи, которую распространила официальная правительственная пресс-служба, глава правительства говорит о проблеме похищенных террористами. "До сих пор мы вернули 196 похищенных, 147 возвращены живыми, – сказал Биньямин Нетаниягу. – Осталось до 24 живых заложников". Его супруга Сара Нетаниягу в этот момент шепотом прокомментировала: "Меньше".

"Я сказал "до 24", – повторил премьер-министр. – Остальных, к сожалению, уже нет в живых. И мы вернем их всех".

Как сообщает новостная служба КАН, высказывание Сары Нетаниягу продиктовано известной ей секретной информацией, которая оглашалась на закрытых заседаниях. Членам "узкого" кабинета министров некоторое время назад сообщили о разведывательной информации, в соответствии с которой есть серьезные основания опасаться, что некоторые из списка 24 заложников уже мертвы.

Эйнав Ценгаукер, мать похищенного террористами Матана Ценгаукера и одна из лидеров движения за немедленную сделку с террористами и освобождение заложников, с возмущением отреагировала на "комментарий" супруги главы правительства. "Если у жены премьер-министра есть новая информация о погибших заложниках, я требую от нее сообщить, жив ли мой Матан, или он был убит в плену из-за того, что ее муж отказывается завершить войну".

Штаб семей похищенных также опубликовал заявление: "В канун Дня Памяти вы посеяли невообразимую панику в сердцах семей заложников, которые и без того находятся в состоянии мучительной неопределенности. Что вы имели в виду, когда говорили "меньше"? Знаете ли вы что-то, чего не знае мы? Мы требуем от главы правительства, чтобы он разъяснил свои слова и слова своей супруги. Если есть разведданные или новая информация о состоянии наших близких, мы требуем знать ее в полном объеме".

Журналист Амит Сегаль, комментируя скандал, отметил в своем Telegram-канале: "То, что канцелярия премьер-министра решила сообщить нам о меньшем количестве живых заложников, чем указано в официальной информации, через замечание, брошенное Сарой Нетаниягу на встрече с зажигателями факелов – это абсолютно неприемлемо".