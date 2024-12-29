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NYT: Израиль на протяжении многих лет внедрялся в террористическую организацию "Хизбалла"

Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 29 декабря 2024 г., 12:23 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 12:34
NYT: Израиль на протяжении многих лет внедрялся в террористическую организацию "Хизбалла"
AP Photo/Hussein Malla

Газета The New York Times опубликовала результаты самостоятельного расследования, согласно которому Израиль на протяжении многих лет внедрялся в террористическую организацию "Хизбалла".

Согласно этому расследованию, основанному на беседах с десятками высокопоставленных израильских, американских и европейских чиновников, израильские агенты проникали в Ливан, вербовали помощников, которые устанавливали прослушивающие устройства в бункерах "Хизбаллы", следили за встречами высокопоставленных членов организации и добывали информацию.

Что касается атаки с использованием пейджеров, осуществленной в сентябре, в расследовании говорится, что "Мосад" в течение почти десяти лет обманывал "Хизбаллу", вынуждая ее покупать военное оборудование и средства связи у подставных компаний.

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