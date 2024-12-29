NYT: Израиль на протяжении многих лет внедрялся в террористическую организацию "Хизбалла"

Газета The New York Times опубликовала результаты самостоятельного расследования, согласно которому Израиль на протяжении многих лет внедрялся в террористическую организацию "Хизбалла".

Согласно этому расследованию, основанному на беседах с десятками высокопоставленных израильских, американских и европейских чиновников, израильские агенты проникали в Ливан, вербовали помощников, которые устанавливали прослушивающие устройства в бункерах "Хизбаллы", следили за встречами высокопоставленных членов организации и добывали информацию.

Что касается атаки с использованием пейджеров, осуществленной в сентябре, в расследовании говорится, что "Мосад" в течение почти десяти лет обманывал "Хизбаллу", вынуждая ее покупать военное оборудование и средства связи у подставных компаний.