"Атака пейджеров": не менее 15 тысяч аппаратов не взорвались в момент операции

Одновременный взрыв 17 сентября четырех тысяч пейджеров, которыми шиитская террористическая организация "Хизбалла" снабдила всех своих высокопоставленных активистов и некоторых партнеров, в том числе, как оказалось, послу Ирана в Ливане, был одной из самых успешных операций "Мосада" за всю историю израильской разведки.

Однако после публикации подробностей операции и ее реализации начали появляться и менее радужные сообщения. Так, по информации i24 News, масштаб удара по "Хизбалле" планировался намного больше, но примерно 15 тысяч пейджеров в расчетное время не сдетонировали на телах боевиков.

Провести операцию планировали в начале войны "Железные мечи", но из-за опасений раскрытия она была отложена. Если бы операция была реализована в начале войны, ее успех был бы больше.

Тем не менее, успех операции был колоссальным, она нанесла тяжелый удар по "Хизбалле", существенно снизила возможности группировки перед началом наземной операции ЦАХАЛа в Ливане и оказала весомое сдерживающее влияние на проиранские группировки и Иран.

Генеральный секретарь "Хизбаллы" Хасан Насралла лично наблюдал, как на нескольких ключевых командирах группировки взрываются пейджеры: это происходило во время встречи командования, на которой он присутствовал. Происходящее произвело на Насраллу сильное впечатление. Одновременные взрывы, которые вывели из строя 4000 террористов, произошли благодаря зашифрованному сообщению, потребовавшему для прочтения одновременного нажатия двух кнопок.

"Мосад" многократно тестировал пейджеры, чтобы убедиться, что заложенного заряда взрывчатки достаточно для поражения владельца устройства, но находящиеся с ним рядом люди во время взрыва пострадать не должны. Поскольку рации боевики носят с собой только в боевых условиях, Израилю необходимы были устройства, которые активисты группировки будут носить с собой всегда: пейджеры идеально подошли.