Le Parisien: "Хизбалла" готовила покушение на адвоката, представляющего Нетаниягу в МУС

Французские правоохранительные органы начали расследование в связи с подозрениями, что ливанская террористическая группировка "Хизбалла" готовила покушение на юриста Оливье Пардо, представляющего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. Об это пишет газета Le Parisien.

Расследование было начато после того, как 47-летний уголовник Руди Терранова, ставший радикальным исламистом, встретился с Пардо, чтобы сообщить ему: когда он был в Сенегале, на него вышли представители "Хизбаллы", предложившие ему убить адвоката. Он отказался, а вернувшись во Францию, поспешил к Пардо. Тот известил полицию.

Как отмечается, мотив "Хизбаллы" – связь юриста с израильским лидеров. Терранова сообщил собеседнику, что "Хизбалла" мог обратиться и к другим представителям преступного мира.

По мнению издания, подлинность угрозы подтверждается тремя обстоятельствами: уголовным прошлыми Террановы, тем что он не просил вознаграждения за информацию и тем, что обращение к наемным убийцам характерно для ливанской группировки.