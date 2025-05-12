x
12 мая 2025
|
последняя новость: 17:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 мая 2025
|
12 мая 2025
|
последняя новость: 17:13
12 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Израиль обратился в МУС с просьбой отозвать ордера на арест Нетаниягу и Галанта

МУС
Биньямин Нетаниягу
Йоав Галант
время публикации: 12 мая 2025 г., 16:19 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 16:19
Израиль обратился в МУС с просьбой отозвать ордера на арест Нетаниягу и Галанта
AP Photo/Peter Dejong

Израиль официально обратился к судьям Международного уголовного суда в Гааге (МУС) с просьбой отозвать ордера на арест главы правительства Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Йоава Галанта. В настоящее время МУС продолжает рассматривать возражения Израиля по поводу юрисдикции суда над действиями Израиля во время войны в Газе.

Как сообщает агентство Reuters, документ датирован 9 мая и подписан главой израильской делегации на суде в Гааге доктором Гиладом Ноамом.

Израиль также попросил МУС приказать прокуратуре приостановить расследование предполагаемых военных преступлений в секторе Газы.

МУС выдал ордера на арест главы правительства Биньямина Нетаниягу, бывшего министра обороны Йоава Галанта, а также бывшего главаря военного крыла ХАМАСа Ибрагима аль-Масри (Мухаммада Дэйфа) в ноябре прошлого года. В феврале 2025 года ордер на арест Мухаммада Дэйфа был аннулирован после того, как прокуроры МУС сообщили судьям, что у них есть "достаточная и надежная информация" о том, что Дэйф был убит в июле 2024 года в Газе.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 11 мая 2025

WSJ: подчиненная прокурора МУС Карим Хана обвинила его в сексуализированном насилии
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 апреля 2025

МУС потребовал от Венгрии объяснений, почему Нетаниягу не арестовали
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 апреля 2025

Венгрия объявила о выходе из Международного уголовного суда
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 марта 2025

СМИ: на следующей неделе Нетаниягу планирует визит в Венгрию