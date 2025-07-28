"Гаарец": Нетаниягу вынашивает план постепенной аннексии Газы для усиления давления на ХАМАС

По информации "Гаарец", Нетаниягу в беседе с министрами озвучил план, согласно которому на каждый отказ ХАМАСа Израиль будет аннексировать новые участки сектора Газы.

В статье журналиста Хаима Левинсона говорится, что Нетаниягу этот план намерен представить на заседании узкого военно-политического кабинета в надежде удержать Бецалеля Смотрича в своем правительстве.

Согласно плану Нетаниягу, Израиль даст ХАМАСу несколько дней для того, чтобы принять соглашение о прекращении огня, и если предложение будет отвергнуто, будет аннексирован первый участок сектора.

По данным "Гаарец", планом предусмотрено на первых этапах аннексировать участки на севере сектора Газы, находящиеся ближе всего к Сдероту и Ашкелону.

В беседе с министрами Нетаниягу заявил, что этот план получил "зеленый свет" от администрации Трампа.

Издание пишет, что Смотрич заявил Нетаниягу, что он примет решение оставаться ли в коалиции в зависимости от того, как правительство будет дальше действовать, ориентируясь на "практические шаги".