WSJ: после пропалестинских протестов ушла со своего поста и.о. президента Колумбийского университета

Исполнявшая обязанности президента Колумбийского университета Катрина Армстронг ушла в отставку из-за давления, с которым она столкнулась в ходе конфликта с действующей администрацией США на фоне пропалестинских протестов, пишет издание Wall Street Journal.

"Катрина Армстронг ушла с поста временного президента Колумбийского университета на фоне громкой битвы с администрацией Трампа по поводу федерального финансирования учебного заведения. Сопредседатель совета университета Клэр Шипман была назначена исполняющей обязанности президента. Армстронг возглавит медицинский центр Ирвинга", – говорится в публикации WSJ.

В статье отмечается, что президент США Дональд Трамп, стремясь искоренить "левую идеологию" в элитных университетах, приостановил финансирование Колумбийского университета на 400 миллионов долларов из-за подозрений в антисемитизме в кампусе.