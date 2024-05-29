Defence Blog: ЦАХАЛ задействовал в Рафиахе беспилотную бронетехнику

Сайт Defence Blog сообщает, что в ходе боев в Рафиахе ЦАХАЛ задействовал бронетранспортеры М-113 с дистанционным управлением. Ранее беспилотные БТР применяли и во время операции в Джабалии.

Командир ЦАХАЛа, знакомый с ситуацией, рассказал, что беспилотные М-113 задействуются с самого начала Войны железных мечей. На некоторые машины установлены противотанковые установки с дистанционным управлением, что повышает огневую мощь и тактическую гибкость.

Подобная бронетехника используется прежде всего на застроенной территории, чтобы снизить риск потерь среди военнослужащих. Ее применение значительно облегчает ведение боевых действий в подобной сложной обстановке, отмечает сайт.

Отметим, что, согласно публикации, бронетранспортеры задействовали у холма Зарууб. Он расположен на границе сектора Газы и Египта в считанных километрах от побережья, на значительном отдалении от КПП "Рафиах".