CNN: при смертоносном ударе по Рафиаху ЦАХАЛ использовал американское оружие

Телеканал CNN заявляет, что при воздушном ударе по палаточному лагерю в Рафиахе, в результате которого погибли десятки человек, ВВС ЦАХАЛа задействовали американские вооружения, в частности – бомбы GBU-39.

Основанием для этого утверждения стали видеозаписи, сделанные на месте взрыва, а также заключение привлеченных телеканалом экспертов по вооружениям. На видео можно увидеть хвостовую часть бомбы, производимой компанией Boeing. Сохранившиеся фрагменты и маркировка указывают именно на этот боеприпас.

"Бомба предназначена для ударов по стратегически важным точечным целям, ее характеризует низкий сопутствующий ущерб. Однако применение на тесно заселенной площади всегда представляет риск", – сообщил каналу эксперт по взрывчатым веществам Крис Коббс-Смит, отставной британский офицер.

Напомним: по данным министерства здравоохранения администрации ХАМАСа в результате удара погибли 45 человек, более 200 получили ранения.

Представительница пресс-службы министерства обороны США Сабрина Сингх отказалась подтверждать, что было задействовано американское оружие, переадресовав вопрос к израильской армии.

По данным предварительного расследования пожара, возникшего в палаточном городке в Рафиахе после точечной ликвидации командиров ХАМАСа, возгорание не могло возникнуть только лишь благодаря примененному Израилем оружию.

Как сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари, выступая перед журналистами на английском языке, этот пожар, по всей видимости, был вызван вторичной детонацией боеприпасов ХАМАСа.

Он подчеркнул, что для точечной ликвидации террористов были использованы самые маленькие ракеты для истребителей, каждая из которых несет всего 17 кг взрывчатки. Эти боеприпасы сотни раз использовались ВВС в ходе войны "Железные мечи", и никогда не происходило подобного.