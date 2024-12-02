New York Times: Израиль строит базы в центре Газы, возможно ЦАХАЛ в секторе надолго

За последние месяцы ЦАХАЛ снес более 600 зданий в секторе Газы, чтобы создать буферную зону и расширить сеть баз, показывает анализ спутниковых снимков и видеоматериалов, проведенный New York Times.

Авторы публикации Аарон Боксерман, Арик Толер, Райли Меллен и Патрик Кингсли отмечают, что израильские военные в последние месяцы расширяют свое присутствие в центральной части Газы, укрепляя военные базы и снося здания. Многое свидетельствует о том, ЦАХАЛ, по всей видимости, готовится к установлению долгосрочного контроля над этим районом.

В статье упоминается о том, что еще в первые месяцы войны ЦАХАЛ установил контроль над "коридором Нецарим" в центре сектора, фактически разрезав Газы надвое. Это постепенно превратилось в зону площадью 18 квадратных миль (около 47 кв. км), контролируемую израильскими военными. Военные заявили, что расширение было обусловлено оперативной необходимостью. Но данный плацдарм может послужить и для обеспечения безопасности в случае возвращения Израилем полного контроля над Газой, отмечает NYT.

В общей сложности, на сегодняшний день в секторе Газы ЦАХАЛ создал не менее 19 относительно крупных баз и десятки мелких, говорится в статье. Многие из них заасфальтированы и огорожены, на их территории есть казармы, к ним ведут подъездные пути, есть парковки для бронетехники. Они зачастую окружены оборонительными рвами, насыпями и заслонами от транспортных средств.

Американское издание обращает внимание на то, что некоторые министры в правительстве Израиля призывают в повторной аннексии сектора Газы. Хотя премьер-министр Биньямин Нетаниягу пока такой сценарий отвергает.

Администрация Джо Байдена выступает против долгосрочного израильского контроля в секторе Газы. Избранный президент США Дональд Трамп призвал Израиль "закончить" войну, не оговаривая, какие условия он сочтет приемлемыми для послевоенного сектора Газы.