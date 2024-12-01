x
01 декабря 2024
|
последняя новость: 10:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 декабря 2024
|
01 декабря 2024
|
последняя новость: 10:14
01 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

WSJ: Похитители пытались вывезти раввина Когана в Оман, он был убит около границы

Террористы
Погибшие
ОАЭ
время публикации: 01 декабря 2024 г., 09:44 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 09:47
WSJ: Похитители пытались вывезти раввина Когана в Оман, он был убит около границы
Фото семьи погибшего/Соцсети

Американское издание The Wall Street Journal публикует новые данные об обстоятельствах похищения и убийства раввина Цви Когана, который был одним из представителей движения "Хабад" в Объединенных Арабских Эмиратах.

В публикации рассказывается, что утром 21 ноября раввин Цви Коган вышел из дома, сел в машину, заехал в кошерный продуктовый магазин в Дубае, где работал, и обменялся текстовыми сообщениями с другом, с которым планировал провести шаббат. Затем он исчез. Не появился на согласованном ранее приеме у стоматолога, не вернулся домой. Его жена Ривки обратилась в "Хабад", движение связалось с властями ОАЭ. В это время похитители везли Когана в сторону границы с Оманом, но что-то пошло не так, и они убили его недалеко от границы.

Расследование продолжается.

WSJ пишет: Цви Коган признавался друзьям, что никогда не чувствовал себя в опасности, живя в арабской стране. Выходец из Молдовы, гражданин Израиля, он четыре года прожил в Эмиратах, доставлял халы еврейским семьям для еженедельной субботней трапезы, помогал управлять единственным в ОАЭ кошерным супермаркетом.

В статье отмечается, что в последнее время, на фоне войны в Газе и Ливане, жизнь еврейской общины в ОАЭ заметно усложнилась. В этой стране очень усилились антиизраильские настроения.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 26 ноября 2024

МИД ОАЭ признал, что раввин Коган - израильтянин, и поблагодарил Турцию за арест подозреваемых
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 26 ноября 2024

Раввин Цви Коган, убитый в ОАЭ, похоронен в Иерусалиме. Фоторепортаж
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 25 ноября 2024

Убийство раввина Цви Когана: усиливается версия, что за преступлением стоят палестинцы
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 25 ноября 2024

Опубликованы имена подозреваемых в убийстве раввина Цви Когана: все они узбеки