WSJ: Похитители пытались вывезти раввина Когана в Оман, он был убит около границы

Американское издание The Wall Street Journal публикует новые данные об обстоятельствах похищения и убийства раввина Цви Когана, который был одним из представителей движения "Хабад" в Объединенных Арабских Эмиратах.

В публикации рассказывается, что утром 21 ноября раввин Цви Коган вышел из дома, сел в машину, заехал в кошерный продуктовый магазин в Дубае, где работал, и обменялся текстовыми сообщениями с другом, с которым планировал провести шаббат. Затем он исчез. Не появился на согласованном ранее приеме у стоматолога, не вернулся домой. Его жена Ривки обратилась в "Хабад", движение связалось с властями ОАЭ. В это время похитители везли Когана в сторону границы с Оманом, но что-то пошло не так, и они убили его недалеко от границы.

Расследование продолжается.

WSJ пишет: Цви Коган признавался друзьям, что никогда не чувствовал себя в опасности, живя в арабской стране. Выходец из Молдовы, гражданин Израиля, он четыре года прожил в Эмиратах, доставлял халы еврейским семьям для еженедельной субботней трапезы, помогал управлять единственным в ОАЭ кошерным супермаркетом.

В статье отмечается, что в последнее время, на фоне войны в Газе и Ливане, жизнь еврейской общины в ОАЭ заметно усложнилась. В этой стране очень усилились антиизраильские настроения.