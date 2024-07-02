The Washington Post: штаб Байдена мобилизовал после дебатов 38 млн долларов
время публикации: 02 июля 2024 г., 16:59 | последнее обновление: 02 июля 2024 г., 17:05
Газета The Washington Post пост пишет, что избирательный штаб президента США Джо Байдена за четыре дня, прошедших после телевизионных дебатов Байдена с Дональдом Трампом, получил пожертвования в размере 38 миллионов долларов. При этом день дебатов стал самым успешным с начала кампании.
За второй квартал 2024 года были собраны пожертвования на сумму 264 миллиона долларов – на 75 млн больше, чем в первом квартале. Только в июне на счета кампании поступило 127 миллионов долларов.
Издание напоминает, что теледебаты стали для Байдена крайне неудачными и среди многих комментаторов раздавались призывы выдвинуть вместо него другого кандидата. Однако ни один из официальных представителей Демократической партии этот призыв не поддержал.