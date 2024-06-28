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Опрос CNN по дебатам: 67% – победил Трамп, 33% – победил Байден

время публикации: 28 июня 2024 г., 08:53 | последнее обновление: 28 июня 2024 г., 09:03
Опрос CNN по дебатам: 67% – победил Трамп, 33% – победил Байден
AP Photo/Ross D. Franklin

Зарегистрированные избиратели, наблюдавшие вечером 27 июня за дебатами между президентом Джо Байденом и бывшим президентом Дональдом Трампом, согласно опросу CNN/SSRS, отдали победу Трампу.

67% сочли, что победил Трамп. И только 33% назвали победителем Байдена.

При этом накануне дебатов 55% избирателей ожидали, что Трамп покажет лучшие результаты, чем Байден. Проведенные дебаты негативно отразились на рейтинге Байдена.

Мир
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