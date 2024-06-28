Опрос CNN по дебатам: 67% – победил Трамп, 33% – победил Байден

Зарегистрированные избиратели, наблюдавшие вечером 27 июня за дебатами между президентом Джо Байденом и бывшим президентом Дональдом Трампом, согласно опросу CNN/SSRS, отдали победу Трампу.

67% сочли, что победил Трамп. И только 33% назвали победителем Байдена.

При этом накануне дебатов 55% избирателей ожидали, что Трамп покажет лучшие результаты, чем Байден. Проведенные дебаты негативно отразились на рейтинге Байдена.