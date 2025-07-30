New York Times извинился за фотографию с "голодным палестинским мальчиком", но на побочном канале

Издание New York Times, в числе других опубликовавшее на первой полосе фотографию Мухаммада Захарии Айюба аль-Матука в качестве иллюстрации для материала о голоде в секторе Газы, опубликовало исправление.

Под статьей на сайте было опубликовано замечание редакции следующего содержания: "Дети в Газе страдают от недоедания и голода, как задокументировали репортеры New York Times и других изданий. Недавно мы опубликовали материал о наиболее уязвимых гражданских лицах Газы, включая Мухаммеда Захарию аль-Матука, которому около 18 месяцев и который страдает от тяжелой формы недоедания. С тех пор мы получили новую информацию, в том числе из больницы, которая его лечила, и его медицинских записей, и обновили нашу статью, добавив контекст о его врожденных проблемах со здоровьем. Эта дополнительная информация позволит читателям лучше понять его ситуацию. Наши репортеры и фотографы продолжают освещать события из Газы, чтобы читатели могли увидеть последствия войны из первых рук"

При этом информация о редакционном замечании была опубликована не на главной странице издания в социальной сети X, имеющей 55 миллионов подписчиков, а на странице отдела связей с общественностью, на которой всего 88 тысяч подписчиков.

Генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Офир Акунис, добившийся публикации исправления, выступил с осуждением международных СМИ, которые "раз за разом попадаются на отвратительную лживую пропаганду ХАМАС, и сначала публикуют ее, а только потом проверяют, и то не всегда".