The Marker: координаторы поставок гуманитарной помощи в Газу зарабатывают миллионы

Сброс продовольствия на парашютах – это символическая акция, призванная успокоить общественное мнение, поскольку один самолет перевозит груз, равноценный одному грузовику гуманитарной помощи. Израиль вынужден возобновить поставки продовольствия в сектор Газы наземным путем – что крайне выгодно возникшей в секторе "биржи координаторов": тех, кому торговцы из Газы платят сотни тысяч шекелей.

О целой сети посредников, действующей в секторе Газы вокруг гуманитарной помощи, рассказывает Хагай Амит в своей статье в экономическом издании The Marker. Эти посредники и координаторы, в соответствии с этим материалом, зачастую являются сотрудниками благотворительных международных организаций. Они не должны продавать гуманитарную помощь – но они ее продают.

Израиль дает право координировать поставки продовольствия международным организациям. Местные подрядчики, управляющие гигантскими кухнями в секторе Газы, продают право таких "координаций" торговцам за определенный процент от прибыли. А прибыль огромная: ведь если в Израиле мука покупается за 3,4 шекеля за килограмм, на рынке в секторе Газы ее цена взлетает до 50-180 шекелей за килограмм.

По словам израильского предпринимателя, работающего с сектором и на условиях анонимности рассказавшего о действующих в секторе Газы схемах, посредники и менеджеры различных "некоммерческих" организаций зарабатывают на этих схемах целые состояния.

Например, представитель международной организации WCK (World Central Kitchen) заказывает 20 грузовиков с продуктами для приготовления обедов нуждающимся, и из этих 20 грузовиков 3-4 он перепродает торговцам из сектора Газы. Грузовики ввозятся в сектор Газы, торговцы забирают их прямо с пограничного перехода, и "гуманитарная помощь" распродается на рынке.

Килограмм сахара уходит на рынке за 100 шекелей днем и за 250 шекелей ближе к вечеру, цена муки колеблется от 50 до 180 шекелей за килограмм, цена килограмма курятины достигает 250 шекелей. Это дает миллионные прибыли торговцам с каждого грузовика – а координаторы получают несколько сотен тысяч шекелей. Торговцы, безусловно, рискуют, что грузовики могут быть разграблены. Но и барыши они получают совершенно фантастические – как и посредники.