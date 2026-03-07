x
Бойцы ЦАХАЛа действовали в восточном Ливане, рассчитывая найти сведения о Роне Араде

время публикации: 07 марта 2026 г., 12:36 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 12:40

В ночь на субботу, 7 марта, спецподразделения ЦАХАЛа действовали в восточном Ливане, рассчитывая обнаружить сведения, касающиеся пропавшего штурмана Рона Арада. Потерь среди сил ЦАХАЛа нет.

На месте проведения поисков не было найдено никаких новых сведений.

Ранее ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передал, что израильские военные действуют в районе деревни Наби Шит, в восточном Ливане, недалеко от границы с Сирией.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
