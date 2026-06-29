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Пресса

Die Welt: после начала войны с Ираном резко выросло число кибератак на Израиль

Кибербезопасность
Война с Ираном
время публикации: 29 июня 2026 г., 08:30 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 08:34
Die Welt: после начала войны с Ираном резко выросло число кибератак на Израиль
Пресс-служба полиции Израиля

С начала войны с Ираном в 2026 году резко выросло число иранских кибератак против Израиля. Об этом заявил глава Национального управления кибербезопасности Йоси Каради в интервью немецкой газете Die Welt.

По словам Каради, во время операции "Народ как лев" (июнь 2025 года) были зафиксированы около 1600 враждебных киберинцидентов. Во время операции "Рычание льва" (февраль-апрель 2026 года) число атак выросло примерно до 4800.

Каради сообщил, что атаки были направлены против критически важных инфраструктур Израиля, крупных организаций, малого и среднего бизнеса, а также против широкой общественности.

Глава Национального управления кибербезопасности отметил, что иранская киберактивность стала одним из постоянных элементов противостояния с Израилем наряду с военными и дипломатическими действиями.

Пресса
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