Die Welt: после начала войны с Ираном резко выросло число кибератак на Израиль

С начала войны с Ираном в 2026 году резко выросло число иранских кибератак против Израиля. Об этом заявил глава Национального управления кибербезопасности Йоси Каради в интервью немецкой газете Die Welt.

По словам Каради, во время операции "Народ как лев" (июнь 2025 года) были зафиксированы около 1600 враждебных киберинцидентов. Во время операции "Рычание льва" (февраль-апрель 2026 года) число атак выросло примерно до 4800.

Каради сообщил, что атаки были направлены против критически важных инфраструктур Израиля, крупных организаций, малого и среднего бизнеса, а также против широкой общественности.

Глава Национального управления кибербезопасности отметил, что иранская киберактивность стала одним из постоянных элементов противостояния с Израилем наряду с военными и дипломатическими действиями.