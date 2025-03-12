Руководство USAID отдало распоряжение об уничтожении документации

Руководство Агентства США по международному развитию (USAID) отдало распоряжение сотрудникам ведомства начать уничтожение внутренней документации. Об этом сообщает газета Washington Post. Используются как измельчители бумаги, так и печи.

Согласно изданию, указание исходит от Эрики Карр, исполняющей обязанности главы агентства. В том числе, уничтожаются документы с грифом "секретно", хранящиеся в сейфах. Это противоречит инструкциям хранения государственной документации.

Напомним, что президент США Дональд Трамп и его ближайшее окружение решили превратить именно USAID в показательный случай борьбы с растранжириванием бюджетных средств. Штат организации был сокращен с 14000 до 300 сотрудников.

10 марта государственный секретарь США Марко Рубио объявил об отмене 83% всех программ USAID. Как сообщил политик, это было сделано по итогам шестинедельной проверки. "5200 расторгнутых контрактов приводили к тому, что десятки миллиардов долларов тратились не в национальных интересах США – а иногда и нанося ущерб этим интересам", – написал он.

Рубио также поблагодарил возглавляемое Илоном Маском Ведомство по повышению эффективности правительства (DOGE) за помощь в осуществлении реформы, которую он назвал исторической. В социальных сетях Маск прокомментировал решение Рубио, написав "Это жестко, но необходимо".