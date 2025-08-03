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Пресса

Ynet: сержант открывал бензобак воздуходувки для листьев зажигалкой – обгорел солдат

Несчастные случаи
Пожары
ЦАХАЛ
время публикации: 03 августа 2025 г., 22:56 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 23:08
Ynet: сержант открывал бензобак воздуходувки для листьев зажигалкой – обгорел солдат
Hadas Parush/Flash90

Военнослужащий срочной службы получил тяжелые ожоги лица и 30% тела в результате инцидента на базе "Каракаль" на юге страны. Как сообщает Ynet, сержант, работающий на базе, открывал бензобак воздуходувки для листьев при помощи зажигалки.

Воздуходувка немедленно загорелась, в результате чего пострадал солдат, сидевший рядом с находчивым сержантом. Сам сержант получил ожог руки. Сестра пострадавшего солдата сообщила, что ее брат получил ожоги третьей степени 30% поверхностей кожи: обгорела его голова, лицо, грудь, спина и руки. Солдат находится в реанимации.

Военная полиция ведет расследование обстоятельств происшествия. Сержант подозревается в халатности.

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