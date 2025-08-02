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Пресса

FOX News: Госдепартамент призывает распустить UNRWA – агентство безнадежно скомпрометировано

UNRWA
время публикации: 02 августа 2025 г., 18:09 | последнее обновление: 02 августа 2025 г., 18:17
FOX News: Госдепартамент призывает распустить UNRWA – агентство безнадежно скомпрометировано
Пресс-служба ЦАХАЛа

Государственный департамент США выпустил разгромный доклад для Конгресса о коррупции и тесных связях с террором в Агентстве ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA). В отчете указано, что агентство необходимо упразднить, поскольку реформировать его невозможно.

Копию документа получила редакция FOX News. В соответствии с этим докладом, администрация президента США Дональда Трампа в марте 2025 года потребовало, чтобы UNRWA вернуло все оставшиеся неизрасходованными остатки американского финансирования. Вашингтонский офис UNRWA пообещал выполнить это требование, но так и не сделал этого.

В мае госдепартамент США сообщил, что работает над прекращением участия США во всех рабочих органах UNRWA. Представитель Госдепартамента сообщил FOX News: "Мы можем подтвердить, что администрация определила: UNRWA безнадежно скомпрометировано, и теперь мы добиваемся его полного роспуска".

Представитель UNRWA в Вашингтоне Билл Дир отвергает доклад. Он заявляет: "Это не свежие новости, а попытка продать старое вино в новых бутылках. Мы полагаем, что доклад основан на селективных утечках из Конгресса правительственного документа, который не содержит анализа, а только риторику".

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