"Аш-Шарк аль-Аусат": Синуар жив, не ранен, контактирует с другими лидерами ХАМАСа

Издание "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на источники в ХАМАСе пишет, что лишь нескольким людям в "Исламском движении сопротивления" известно, где в настоящее время скрывается Яхья Синуар – глава ХАМАСа в Газе.

Источники подтвердили, что Синуар постоянно и непрерывно информируется обо всем, что происходит, особенно что касается происходящих переговоров, и что он "хорошо изучает каждую представленную инициативу, тщательно ее рассматривает, высказывает свое мнение по этому поводу, консультируется с лидерами движения, общаясь с ними различными способами".

Те же источники в ХАМАСе заявляют, что Синуар несколько раз общался с лидерами движения за рубежом, особенно в решающие моменты переговоров, которые состоялись недавно. В частности, он общался с главой политбюро ХАМАСа Исмаилом Ханийей после того, как ЦАХАЛ ликвидировал сыновей хамасовского лидера.

По словам этих источников, "очень узкий круг, не более двух-трех человек, знают его местонахождение и обеспечивают его различные нужды, а также обеспечивают его связь с лидерами движения внутри и снаружи".

В публикации отмечается, что почти за девять месяцев войны спецслужбам и армии Израиля не удалось найти и ликвидировать или задержать многих лидеров ХАМАСа – первого и второго ранга, хотя некоторые были уничтожены или ранены. Подчеркивается, что Синуара среди пострадавших не было.