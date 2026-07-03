Трамп в интервью CNBC: Иран "примерно согласился" на требования США, война была "денуклеаризацией"

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CNBC, что, по его мнению, Иран в ходе переговоров "примерно согласился на все, что нам нужно". Говоря о военном противостоянии с Тегераном, Трамп снова заявил, что США "полностью победили" Иран в военном отношении. "У них осталось несколько ракет, но мы можем стереть и их", – сказал американский президент.

В интервью Джо Кернену в Овальном кабинете Трамп защищал свое решение начать войну с Ираном, назвав ее не войной "как таковой", а "денуклеаризацией Ирана". "Нельзя позволить им иметь ядерное оружие", – сказал он.

Трамп утверждал, что американская блокада Ормузского пролива во время войны не была прорвана: "Ни один корабль не прошел в Иран", – сказал он, назвав блокаду "стальной стеной". CNBC при этом отмечает, что, по данным Lloyd's List, блокада несколько раз нарушалась судами так называемого иранского "теневого флота".

Президент США заявил, что в рамках возможного мирного соглашения Иран будет закупать американские сельскохозяйственные товары – кукурузу, пшеницу и сою. CNBC напоминает, что Тегеран это утверждение уже опровергал: глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати заявлял, что у Ирана нет обязательства закупать сельскохозяйственное сырье в США.

В том же интервью Трамп вновь раскритиковал ядерную сделку с Ираном 2015 года, заключенную при президенте Бараке Обаме, и перешел к теме голосования американских евреев. "Как еврей может голосовать за демократа, мне непонятно", – сказал он, заявив, что был "лучшим президентом в истории Израиля". По словам Трампа, в Израиле его поддержка якобы достигала "99% или около того".

Заявления прозвучали на фоне продолжающихся непрямых контактов между США и Ираном при посредничестве Катара и Пакистана. Ранее сообщалось, что следующий раунд непрямых ирано-американских переговоров может начаться 18 июля.

Помимо прочего, в интервью CNBC Трамп защищал деловые операции своей семьи после публикации его финансовой декларации за 2025 год. Документ показал сотни миллионов долларов доходов от криптовалютных проектов, связанных с семьей Трампа, включая около 515 млн долларов от продаж токенов World Liberty Financial и 65 млн долларов от продажи долей в холдинговой компании WLF. Трамп заявил, что в этих проектах не было "ничего незаконного" или "неправильного", и подчеркнул, что его сын Эрик занимается инвестициями семьи.