Трамп: Иран "примерно согласился на все, что нам нужно"
время публикации: 03 июля 2026 г., 01:00 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 05:28
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CNBC, что, по его мнению, Иран в ходе переговоров "примерно согласился на все, что нам нужно".
Говоря о военном противостоянии с Ираном, Трамп снова заявил, что США "полностью победили их в военном отношении". "У них осталось несколько ракет, но мы можем стереть и их", – сказал президент США.
Заявление Трампа прозвучало на фоне продолжающихся непрямых контактов между США и Ираном при посредничестве Катара и Пакистана. Ранее сообщалось, что следующий раунд непрямых ирано-американских переговоров может начаться 18 июля.