Трамп: Иран "примерно согласился на все, что нам нужно"

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CNBC, что, по его мнению, Иран в ходе переговоров "примерно согласился на все, что нам нужно".

Говоря о военном противостоянии с Ираном, Трамп снова заявил, что США "полностью победили их в военном отношении". "У них осталось несколько ракет, но мы можем стереть и их", – сказал президент США.

Заявление Трампа прозвучало на фоне продолжающихся непрямых контактов между США и Ираном при посредничестве Катара и Пакистана. Ранее сообщалось, что следующий раунд непрямых ирано-американских переговоров может начаться 18 июля.