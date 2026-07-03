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Мир

Трамп: Иран "примерно согласился на все, что нам нужно"

время публикации: 03 июля 2026 г., 01:00 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 05:28
Президент США Дональд Трамп
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CNBC, что, по его мнению, Иран в ходе переговоров "примерно согласился на все, что нам нужно".

Говоря о военном противостоянии с Ираном, Трамп снова заявил, что США "полностью победили их в военном отношении". "У них осталось несколько ракет, но мы можем стереть и их", – сказал президент США.

Заявление Трампа прозвучало на фоне продолжающихся непрямых контактов между США и Ираном при посредничестве Катара и Пакистана. Ранее сообщалось, что следующий раунд непрямых ирано-американских переговоров может начаться 18 июля.

Мир
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