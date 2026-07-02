NYT: США опасались, что Израиль ликвидирует ключевых иранских переговорщиков

Весной этого года в администрации президента США Дональда Трампа опасались, что Израиль может ликвидировать ключевых иранских участников переговоров в разгар контактов между Вашингтоном и Тегераном по временному мирному соглашению. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.

По данным издания, особую обеспокоенность у администрации США вызывала возможная ликвидация министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи и спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа. В Вашингтоне считали, что такое развитие событий сорвало бы переговоры и привело бы к возобновлению боевых действий.

В начале войны Израиль уделял первоочередное внимание ликвидации представителей высшего руководства Ирана. Среди погибших в результате израильских ударов называются советник по национальной безопасности Али Лариджани и бывший министр иностранных дел Камаль Харрази, которые, по данным издания, также участвовали в переговорах с США.

Американские чиновники признавали, что во время активной фазы боевых действий Арагчи и Галибаф могли считаться законными военными целями. Однако после начала переговоров в апреле Вашингтон выступал против подобных действий.

Издание пишет, что расхождения между США и Израилем по поводу целей войны постепенно усиливались. Если Вашингтон стремился добиться мирного урегулирования, то Израиль, как утверждается, скептически относился к прекращению боевых действий и считал рамочное соглашение, достигнутое США и Ираном в июне, не отвечающим его стратегическим задачам.

Как сообщает NYT, во время поездки иранской делегации в Исламабад в апреле иранские власти опасались покушения на Галибафа или Арагчи. В частности, Тегеран через посредников в Пакистане и Катаре добивался от США гарантий того, что Израиль не будет предпринимать подобных действий.

Издание также утверждает, что во время возвращения делегации из Исламабада иранские спецслужбы предупредили Галибафа о возможной угрозе атаки его самолета. Лайнер совершил экстренную посадку в Мешхеде, после чего члены делегации добирались до Тегерана по суше. Несмотря на это, Арагчи и Галибаф продолжили участвовать в переговорах, в том числе в Катаре и Швейцарии.

Посольство Израиля в Вашингтоне отказалось комментировать публикацию. Представитель администрации США заявил NYT, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном продолжаются, а президент Дональд Трамп рассчитывает на дальнейшее развитие мирного процесса.