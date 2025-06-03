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Пресса

Toronto Star: Канада расследует преступления против человечности, совершенные в ходе войны в Газе

Газа
Израиль
Канада
время публикации: 03 июня 2025 г., 10:07 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 10:15
Toronto Star: Канада расследует преступления против человечности, совершенные в ходе войны в Газе
Пресс-служба ЦАХАЛа

Издание Toronto Star сообщает, что полиция Канады ведет расследование подозрений, что служащие в ЦАХАЛе канадские граждане причастны к преступлениям против человечности, совершенным в ходе войны Израиля с ХАМАСом.

Согласно публикации, следствие ведется с начала 2024 года. На данном этапе проводится сбор улик с тем, чтобы предъявить обвинения. Отмечается, что полиция подтвердила факт расследования, но отказалось от более предметных комментариев, касающихся, в том числе, объема расследования.

Напомним: около двух недель назад Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Канады Марк Карни опубликовали совместное заявление, в котором пригрозили Израилю санкциями.

"Мы решительно выступаем против расширения военных операций Израиля в Газе. Уровень человеческих страданий в Газе невыносим. Вчерашнего объявления о том, что Израиль разрешит ввоз минимального количества продовольствия в Газу, совершенно недостаточно", – говорится в заявлении.

Макрон, Стармер и Карни также осудили "отвратительные высказывания, недавно использованные членами израильского правительства" по поводу переселения жителей сектора Газы в другие страны, поскольку "принудительное перемещение является нарушением международного гуманитарного права".

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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 мая 2025

Макрон, Стармер и Карни пригрозили Израилю санкциями