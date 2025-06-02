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Пресса

AXIUS: США тайно предложили Тегерану сделку, позволяющую Ирану обогащать уран

США
Иран
Дональд Трамп
Ядерное оружие
время публикации: 02 июня 2025 г., 23:02 | последнее обновление: 02 июня 2025 г., 23:09
AXIUS: США тайно предложили Тегерану сделку, позволяющую Ирану обогащать уран
Iranian Presidency Office via AP

Соединенные Штаты предложили Ирану ядерную сделку, позволяющую ограниченное обогащение урана на иранской территории – что противоречит публичным заявлениям представителей администрации США о полном запрете на обогащение. Как пишет Барак Равид в своей статье в AXIUS, это сообщение неминуемо вызовет недовольство Израиля: как известно, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу не раз заявлял о готовности перейти к военным действиям, чтобы не допустить ядерного вооружения Ирана.

По информации издания, в субботу США передали Ирану предложение по ядерной сделке, которое позволит ограниченное низкоуровневое обогащение урана на иранской территории в течение ограниченного периода времени. При этом специальный посланник Белого дома на Ближнем Востоке Стивен Виткофф и госсекретарь США Марко Рубио неоднократно заявляли, что США не позволят Ирану обогащать уран и потребуют полного демонтажа иранских ядерных объектов.

Барак Равид утверждает, что детали предложения подтвердили два информированных источника, один из которых представил детальный план. В частности, Ирану будет запрещено строить новые обогатительные объекты, и он должен будет демонтировать инфраструктуру для конверсии и переработки урана для его возможного применения в военных целях.

При этом Иран должен будет прекратить новые исследования и разработки центрифуг. Тем не менее, Иран сможет развивать технологии до уровня, необходимого для гражданских целей. После подписания соглашения Иран должен будет временно снизить уровень обогащения урана на наземных объектах до 3% – достаточного для топлива ядерного реактора, и обогатительная деятельность на подземных объектах по обогащению урана на определенный период времени должна быть прекращена.

Сделка также предусматривает создание эффективной системы мониторинга и проверки, включая согласие на дополнительный протокол МАГАТЭ. Санкции в отношении Ирана будут ослаблены только после того, как Иран продемонстрирует "реальную приверженность соглашению".

Отметим, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу настаивает на полном запрете иранской ядерной программы, и в случае провала переговоров он выступает за военный удар по иранским ядерным объектам. Президент США Дональд Трамп предостерегал Нетаниягу "от необдуманных шагов" в отношении Ирана до завершения сделки, однако в США опасаются, что Израиль может атаковать и без получения "зеленого света" от Трампа.

Пресса
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