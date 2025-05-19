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Мир

Макрон, Стармер и Карни пригрозили Израилю санкциями

Франция
Великобритания
Канада
время публикации: 19 мая 2025 г., 21:32 | последнее обновление: 19 мая 2025 г., 21:32
Макрон, Стармер и Карни пригрозили Израилю санкциями за "непропорциональные действия"
Leon Neal/Pool via AP

Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Канады Марк Карни опубликовали совместное заявление, в котором пригрозили Израилю санкциями.

"Мы решительно выступаем против расширения военных операций Израиля в Газе. Уровень человеческих страданий в Газе невыносим. Вчерашнего объявления о том, что Израиль разрешит ввоз минимального количества продовольствия в Газу, совершенно недостаточно", - говорится в заявлении.

Макрон, Стармер и Карни также осудили "отвратительные высказывания, недавно использованные членами израильского правительства" по поводу переселения жителей сектора Газы в другие страны, поскольку "принудительное перемещение является нарушением международного гуманитарного права".

Лидеры Великобритании, Франции и Канады осудили ХАМАС за "гнусную атаку" 7 октября 2023 года, призвали освободить заложников и заявили о поддержке права Израиля защищать своих жителей от террора.

При этом они подчеркнули, что действия Израиля "совершенно непропорциональны", что они "не будут стоять в стороне, пока правительство Нетаньяху продолжает эти вопиющие действия", и что "если Израиль не прекратит возобновившееся военное наступление и не снимет ограничения на гуманитарную помощь", они предпримут "конкретные ответные меры".

В заявлении Израиль также предупреждают о возможности введения целевых санкций "за попытки расширения поселений на оккупированном Западном берегу".

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