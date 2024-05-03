Times of Israel. Госдеп США: ХАМАС захватил первый конвой с гумпомощью, прошедший через "Эрез"

2 мая официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер объявил, что первый конвой с гуманитарными грузами, который прибыл в Газу через КПП "Эрез" (северная граница сектора), был захвачен террористами ХАМАСа. Об этом в издании Times of Israel пишет Яаков (Джейкоб) Магид.

По утверждению Госдепартамента США, представители ООН то ли занимаются сейчас "возвращением" грузов, то ли уже добились такого "возвращения". Так или иначе, власти США впервые официально признали: ХАМАС захватывает гуманитарную помощь, которую доставляют в Газу.

По словам Миллера, груз с гуманитарной помощью был выгружен иорданцами внутри сектора, а затем "забран гуманитарным исполнителем для распределения внутри Газы, но эта помощь была перехвачена и перенаправлена ХАМАСом на территории Газы". Он заявил, что ХАМАС "некоторое время" удерживал грузы, а потом, возможно, позволил доставить их по месту назначения. Если так, то непонятно, какую часть гуманитарной помощи ХАМАС "конфисковал" и был ли факт не только перехвата, но и хищения.

В публикации отмечается, что данные грузы перед отправкой в Газу осматривал лично госсекретарь США Энтони Блинкен.

В статье Times of Israel упомянуто о том, что и израильские активисты, выступающие против доставки гумпомощи в Газу, пытались воспрепятствовать проезду грузовиков в сектор.