Трамп призвал Нетаниягу "позаботиться о секторе Газы"

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе разговора, состоявшегося три дня назад, он призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу ввозить больше гуманитарной помощи в Газу. Это заявление было сделано на борту самолета, которым Трамп летел в Рим на церемонию прощания с Папой Франциском.

"Я сказал Нетаниягу позаботиться о том, чтобы еда и лекарства поступали в сектор. Нам нужно быть добрыми к жителям сектора Газы, люди там страдают", – добавил Трамп.

В ответ на вопрос о том, как отреагировал Нетаниягу на этот призыв, Трамп ответил, что он "настроен хорошо", не вдаваясь в подробности.

Заявление Трампа прозвучало вскоре после того, как в ночь на 25 апреля, израильский военно-политический кабинет принял решение, что в ближайшее время гуманитарная помощь не будет ввозиться в сектор Газы.

При этом было подчеркнуто, что когда гумпомощь начнет поступать в сектор, то это будет сделано таким образом, чтобы не позволить ХАМАСу захватить ее.

Как сообщалось, на заседании военно-политического кабинета министр финансов Бецалель Смотрич вступил в перепалку с начальником генерального штаба Эялем Замиром по поводу ввоза гуманитарной помощи в сектор и распределения ее.

Напомним, 22 апреля Трамп провел телефонный разговор с Биньямином Нетаниягу. "Мы обсудили множество тем – Иран, торговлю и т.д. Разговор был очень хорошим – мы на одной стороне во всем", – сообщил президент США в социальной сети Truth Social.