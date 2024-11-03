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WP: европейские страны готовятся к разрыву стратегических отношений с США в случае победы Трампа

время публикации: 03 ноября 2024 г., 21:35 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 21:41
WP: европейские страны готовятся к разрыву стратегических отношений с США в случае победы Трампа
Doug Mills/The New York Times via AP, Pool

Ближайшие союзники США в Европе готовятся к возможному разрыву трансатлантических связей в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом пишет Washington Post на основании бесед с 15 политиками, дипломатами и экспертами в пяти европейских странах.

Собеседники издания заявляют, что после первой каденции Трампа в Белом доме они более готовы ко второй. Однако они отмечают, что Трамп выступал с заявлениями, направленными против NATO, угрожал введением торговых тарифов против Евросоюза и обещал вновь выйти из Парижских соглашений о климате.

В политическом истеблишменте ЕС существуют и опасения касательно Камалы Харис. Она заявляет о нерушимой поддержке NATO, однако в европейских столицах опасаются, что основное ее внимание будет уделяться Восточной Азии, и в этом она выступит, как преемница Барака Обамы, а не Джо Байдена.

Однако больше беспокойства в европейских столицах вызывает перспектива победы Трампа. Анонсированное им повышение тарифов на автомобили и сельхозпродукцию будет воспринято как враждебный акт и повлечет за собой ответное повышение пошлин. В особенности от американских тарифов пострадает экономика Германии, автомобильная отрасль которой переживает кризис.

В Брюсселе, где расположены штаб-квартиры NATO и Евросоюза, ведется разработка плана по защите от Трампа соглашений в сфере безопасности. Не в последнюю очередь это касается войны с Украиной – кандидат от Республиканской партии выступал с критикой в адрес украинского президента Владимира Зеленского, давая понять, что Украине придется уступить России часть территорий.

Европейские союзники США сообщили, что будут добиваться предоставления пакетов помощи Украине до проведения президентских выборов в США. Командование NATO взяло на себя часть координации союзнических усилий, которая раньше находилась в ведении министерства обороны США. Однако существует вероятность, что Евросоюзу придется противостоять российской угрозе без помощи американцев.

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