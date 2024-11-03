Харрис и Трамп потратили на предвыборную кампанию сотни миллионов долларов

Одним из основных аспектов предвыборной кампании в США является способность кандидатов мобилизовать средства. Речь идет о сотнях миллионов долларов. Никто не запрещает кандидатам тратить собственные деньги, но обычно средства поступают от спонсоров и жертвователей.

Как сообщает "Немецкая волна", до 30 сентября 2024 года предвыборный штаб Камалы Харрис мобилизовал 906 миллионов долларов. Еще 359 миллионов были собраны поддерживающими ее кандидатуру лоббистскими группами. 56% сумм поступило от крупных спонсоров, 44% – мобилизовано за счет пожертвований, не превышавших 200 долларов.

Кампания Дональда Трампа мобилизовала 367 миллиона долларов – около 40% от суммы, мобилизованной Харрис. Однако поддерживающие Трампа комитеты политических действий предоставили кандидату в президенты еще 573 миллиона. Миллиардер Тимоти Меллон выделил 150 млн, а Илон Маск – 120 млн долларов.

С начала октября Харрис мобилизовала 92 миллиона долларов, а Трамп – всего 16 млн. При этом Федеральная избирательная комиссия США отмечает, что на счетах предвыборного штаба Харрис осталось 118 миллионов долларов, а Трампа – 36 миллионов.

Стоит отметить, что и на двух предыдущих выборах демократические кандидаты мобилизовали более крупные суммы, чем Трамп. Тем не менее, кандидат от Республиканской партии в 2016 году одержал верх над Хиллари Клинтон, которая считалась фавориткой предвыборной гонки. В 2020 году Трамп проиграл нынешнему президенту Джо Байдену.