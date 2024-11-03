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Медведев предрек убийство Трампа, если тот попытается остановить войну в Украине

время публикации: 03 ноября 2024 г., 15:28 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 15:28
Медведев предрек убийство Трампа, если тот попытается остановить войну в Украине
Wikipedia.org. Фото: Government of Russian Federation

Секретарь Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в прошлом президент РФ, выступил с комментарием по случаю президентских выборов в США, которые состоятся 5 ноября. "В мире застыли в неловких позах в преддверии выборов президента Заморского Пиндостана", – написал он в привычном для него стиле.

По его словам, у россиян нет повода для завышенных ожиданий: "Для России выборы ничего не изменят, поскольку позиции кандидатов полностью отражают двухпартийный консенсус о необходимости поражения нашей страны".

Кандидата от Демократической партии Камалу Харрис он назвал глупой, неопытной, управляемой, добавив, что она будет бояться всех вокруг. "Править будут синклит важнейших министров и помощников плюс опосредованно семейство Обама", – выразил уверенность Медведев в мессенджере Telegram.

"Подуставший Трамп, выдающий банальности типа "Я предложу сделку" и "У меня отличные отношения с…", также будет вынужден соблюдать все системные правила. Войну ему не остановить. Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца. А если реально попытается, может стать новым JFK", – сообщил он, напомнив об убийстве президента Джона Кеннеди.

"Значение имеет только одно: сколько бабла выбьет новый POTUS под чужую далекую войну. Для своего ВПК и для распила бандеровской сволочью", – заявил Медведев, призвав "продолжать громить киевский нацистский режим".

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