Телеканал NBC: Израиль готовится к многодневной атаке со стороны Ирана и его союзников
время публикации: 04 августа 2024 г., 22:57 | последнее обновление: 04 августа 2024 г., 22:57
Телеканал NBC со ссылкой на официальный источник в Иерусалиме передал, что Израиль готовится к многодневной атаке со стороны Ирана и его союзников.
На сайте телеканала приводятся слова источника, который рассказывает об опасениях Иерусалима, что в ответ на ликвидацию главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи и Фауда Шукра, Израиль в течение нескольких дней будет подвергаться волнам ракетных атак и атакам беспилотников.
"Они просто попытаются измотать нас", – сказал собеседник телеканала.
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