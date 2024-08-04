Телеканал NBC: Израиль готовится к многодневной атаке со стороны Ирана и его союзников

Телеканал NBC со ссылкой на официальный источник в Иерусалиме передал, что Израиль готовится к многодневной атаке со стороны Ирана и его союзников.

На сайте телеканала приводятся слова источника, который рассказывает об опасениях Иерусалима, что в ответ на ликвидацию главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи и Фауда Шукра, Израиль в течение нескольких дней будет подвергаться волнам ракетных атак и атакам беспилотников.

"Они просто попытаются измотать нас", – сказал собеседник телеканала.