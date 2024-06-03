Пожары на севере Израиля: в Кирьят-Шмоне сгорели несколько домов

Десятки пожарных расчетов борются с тремя очагами возгорания в районе Галилейского выступа ("Галилейского пальца"), на границе с Ливаном. На север отправлены дополнительные пожарные расчеты из других районов страны.

Из-за пожара полиция перекрыла отдельные участки на 85-й трассе, 90-я трасса перекрыта на участке между Кирьят-Шмоне и Метулой.

Пожарная служба передала, что в Кирьят-Шмоне сгорели несколько домов. Полиция эвакуирует жителей домов, находящейся на "первой линии". Во время эвакуации сотрудник полиции порезался стеклом. Еще пять человек получили легкие травмы во время тушения огня.

Восемь пожарных расчетов участвуют в тушении огня возле Амиада, ожидается прибытие еще семи пожарных машин.

В Кфар-Гиладе с огнем боролись члены местного отряда самообороны, так как не было свободных пожарных машин. Ветер гонит огонь от Кфар-Гилади в сторону Метулы.

Еще один очаг возгорания в районе горе Керен Нафтали.

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что пожар на севере свидетельствует о полной беспомощности правительства, и происходящее является продолжением той политики, которая привела к трагедии 7 октября. Пожарная служба, как и полиция, подчиняется министру внутренней безопасности. Свое заявление министр сделал из студии 14-го телеканала, где он участвовал в программе "Патриоты".

Пресс-служба полиции сообщила о создании совместного чрезвычайного штаба с силами безопасности и спасательными службами.

Около полуночи глава пожарной службы заявил журналистам, что пожары на севере на данном этапе не представляют опасности для населения.

Пожары на севере являются следствием ракетных обстрелов из Ливана.