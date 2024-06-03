На восстановление выгоревших из-за обстрелов "Хизбаллы" лесов уйдут годы

Тысячи дунамов лесов и заповедников пострадали от пожаров, вызванных запущенными "Хизбаллой" ракетами и БПЛА со взрывчаткой. Несколько пожаров бушевали в воскресенье и в понедельник в районе северных границ Израиля.

Больше всего от огня пострадали заповедник Иегудия и часть туристического маршрута по руслу ручья Завитан. По словам специалистов Управления заповедников и парков, на восстановление пострадавших от пожаров лесов потребуются годы.

В воскресенье тушением пожара, возникшего на Голанских высотах и в других обстреливаемых из Ливана районах занимались 15 пожарных расчетов и 6 самолетов пожарной авиации.

В понедельник пожары вспыхнули в районе Кирьят-Шмоны, а также возле поселков Ифтах и Эниам. Выгорели сотни дунамов кустарников и деревьев. Шоссе 9977 от Кфар Гилади до Маргалиот было закрыто из-за пожара.

Между тем, в Израиле установилась жара, и температура на Голанских высотах достигает 44-44 градусов. Пожарная служба и Управление природы и парков запрещают разжигать костры на открытой местности. Силы пожарной службы находятся в состоянии повышенной готовности в связи с высокой вероятностью полевых и лесных пожаров.