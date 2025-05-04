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Пресса

Axios: глава Пентагона 12 мая посетит Израиль

США
Пентагон
СМИ
Израиль
время публикации: 04 мая 2025 г., 05:09 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 05:21
Axios: глава Пентагона 12 мая посетит Израиль
AP Photo/Jacquelyn Martin

Министр обороны США Пит Хегсет планирует посетить Израиль перед поездкой президента США Дональда Трампа на Ближний Восток, пишет Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.

В публикации Барака Равида отмечается, что это будет первая поездка Хегсета в Израиль с момента вступления в должность главы Пентагона.

По данным Axios, Хегсет прибудет в Израиль 12 мая и встретится со своим израильским коллегой Исраэлем Кацем и премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Затем Хегсет отправится в Саудовскую Аравию, где присоединится к делегации во главе с Трампом.

Трамп также посетит Катар и ОАЭ. В настоящее время его визит в Израиль не ожидается.

Чиновник Пентагона отказался комментировать планы Хегсета относительно поездки.

Пресса
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