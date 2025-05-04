Axios: глава Пентагона 12 мая посетит Израиль

Министр обороны США Пит Хегсет планирует посетить Израиль перед поездкой президента США Дональда Трампа на Ближний Восток, пишет Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.

В публикации Барака Равида отмечается, что это будет первая поездка Хегсета в Израиль с момента вступления в должность главы Пентагона.

По данным Axios, Хегсет прибудет в Израиль 12 мая и встретится со своим израильским коллегой Исраэлем Кацем и премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Затем Хегсет отправится в Саудовскую Аравию, где присоединится к делегации во главе с Трампом.

Трамп также посетит Катар и ОАЭ. В настоящее время его визит в Израиль не ожидается.

Чиновник Пентагона отказался комментировать планы Хегсета относительно поездки.