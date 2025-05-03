The Sun: участники резни 7 октября будут приговорены израильским судом к смертной казни

Террористы ХАМАСа, совершавшие убийства, изнасилования и пытки израильтян в "черную субботу" 7 октября 2023 года, будут казнены через повешение: это будет первая смертная казнь в Израиле с 1962 года, когда был повешен нацистский преступник Адольф Эйхман. Об этом сообщает в субботу, 3 мая, The Sun со ссылкой на источники в прокуратуре Израиля.

Израильские службы безопасности тщательно изучали доказательства, собранные с начала войны. Тяжкие обвинения будут предъявлены, по меньшей мере, 22 обвиняемым: все они участвовали в резне в кибуце Нир-Оз. Как сообщил изданию The Sun военный прокурор Алан Бейкер, после произошедшего Израиль более не беспокоится о международном давлении в таких вопросах.

Доказательства, найденные на ноутбуках, изъятых в ходе наземной военной операции в Газе, позволили составить сильную доказательную базу для предстоящего судебного процесса.

Кибуц Нир-Оз был атакован с трех направлений. Террористы поджигали дома с находящимися внутри семьями, убивали и похищали людей. Нир-Оз пострадал больше всех населенных пунктов в пересчете на душу населения: более четверти жителей кибуца были либо убиты, либо похищены 7 октября.

В числе похищенных были Шири Бибас и двое ее малышей – Ариэль и Кфир. Их тела были возвращены в ходе шокирующей и унизительной "торжественной церемонии", организованной террористами ранее в этом году в рамках сделки. Шири и малыши, старшему из которых было всего четыре года, а младшему не исполнилось и года, были жестоко убиты в плену в первый же месяц после похищения.

Специалисты, готовящие судебный процесс, подтвердили The Sun, что из-за беспрецедентно жестокого характера преступлений монстры их ХАМАСа, вероятно, будут казнены путем повешения.

Алан Бейкер, который был военным судьей на десятках громких судебных процессов против террористов, подчеркнул, что Израиль более не беспокоится по поводу международного давления. "Около 30 лет назад я был прокурором на процессе над особо жестоким террористом, и мне удалось добиться его осуждения по смертным приговором, – сообщил он. – Тогда приговор не был приведен в исполнение из-за теории, что это могло бы подтолкнуть его последователей к совершению еще более ужасных действий. Существует также беспокойство о том, что подумает мировое сообщество. Однако сейчас не думаю, что мы будем это учитывать: сложилось впечатление, что остальной мир в любом случае ненавидит нас, что бы мы ни делали".

Алан Бейкер подчеркнул, что не только террористы незаконно пересекли границу – тысячи жителей Газы присоединились к ним, они мародерствовали, поджигали дома, совершали другие преступления. "Я бы сказал так: не надо принимать во внимание, что скажут Папа Римский, французское правительство, британцы и так далее, – отметил Бейкер. – Неизбежно, что бы мы ни делали – оставим мы их в тюрьме или повесим, – все осудят Израиль".