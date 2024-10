Опубликован новый спутниковый снимок авиабазы Неватим: отмечены десятки попаданий ракет

СМИ публикуют новый спутниковый снимок от компании Planet, на котором показана израильская авиабаза "Неватим" после иранского ракетного удара 1 октября 2024 года.

На сей раз речь идет о снимке всей территории базы. Специалисты изучали его в высоком разрешении. На снимке отмечены 32 точки в районе авиабазы Неватим в Негеве. Заявлено, что это места попадания иранских ракет.

Новый снимок с разметкой комментирует Джеффри Льюис из ArmsControlWonk. Он пишет, что речь не идет о строгом научном исследовании, не исключены некоторые неточности. Белые "булавки" – сомнительные точки, скрытые облаками. Но, по словам Льюиса, десятки попаданий подтверждены однозначно. Он настаивает, что речь идет о попадании ракет, а не падении фрагментов сбитых ракет.

Комментаторы отмечают несколько моментов: 1) некоторые "точки" могут быть еще с апрельской атаки, т.к. есть места падения на открытой местности, которые вряд ли "чинили", 2) как и ранее, не видно ни одного поражения авиатехники; 3) в принципе, большинство попаданий на открытой местности, ЦАХАЛ мог сознательно не перехватывать ракеты, которые летели "в никуда". Но некоторые комментаторы считают, что Иран на этот раз не стремился нанести максимальный ущерб, выбрав для атаки поздний вечер, а не "рабочий день", и обстреляв в основном хорошо защищенные военные объекты.

Our first count is that 32 missiles struck Nevatim Air Base (pins) – although three impact points are obscured by clouds in the 50 cm Skysat and had to be made with 3 m Dove images (white pins). @DuitsmanMS @sam_lair @dex_eve @JamesMartinCNS pic.twitter.com/AKxE8g41Vm