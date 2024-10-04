Нанесены мощные авиаудары на юге Бейрута: цель – преемник Насраллы
время публикации: 04 октября 2024 г., 01:47 | последнее обновление: 04 октября 2024 г., 05:44
В ночь на 4 октября ВВС ЦАХАЛа нанесли около 20 ударов по целям в районе Лайлаки на юге Бейрута, недалеко от международного аэропорта имени Рафика Харири.
Издание Axios пишет, что целью удара был вероятный преемник Насраллы на посту генсека "Хизбаллы" Хашим Сафи ад-Дин.
По сообщениям ливанских СМИ, этот удар был гораздо более масштабным, чем тот, в результате которого был ликвидирован Насралла на прошлой неделе.
Израильский чиновник сообщил Axios, что Сафи ад-Дин находился в бункере глубоко под землей, и пока неясно, был ли он убит в результате удара.
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