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Израиль

Нанесены мощные авиаудары на юге Бейрута: цель – преемник Насраллы

время публикации: 04 октября 2024 г., 01:47 | последнее обновление: 04 октября 2024 г., 05:44
Нанесены мощные авиаудары на юге Бейрута: цель – преемник Насраллы
AP Photo/Hussein Malla

В ночь на 4 октября ВВС ЦАХАЛа нанесли около 20 ударов по целям в районе Лайлаки на юге Бейрута, недалеко от международного аэропорта имени Рафика Харири.

Издание Axios пишет, что целью удара был вероятный преемник Насраллы на посту генсека "Хизбаллы" Хашим Сафи ад-Дин.

По сообщениям ливанских СМИ, этот удар был гораздо более масштабным, чем тот, в результате которого был ликвидирован Насралла на прошлой неделе.

Израильский чиновник сообщил Axios, что Сафи ад-Дин находился в бункере глубоко под землей, и пока неясно, был ли он убит в результате удара.

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