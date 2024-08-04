x
04 августа 2024
|
последняя новость: 06:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 августа 2024
|
04 августа 2024
|
последняя новость: 06:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

Axios: в США и Израиле ожидают удара Ирана и проиранских сил в понедельник, 5 августа

время публикации: 04 августа 2024 г., 05:19 | последнее обновление: 04 августа 2024 г., 05:32
Axios: в США и Израиле ожидают удара Ирана и проиранских сил в понедельник, 5 августа
(Iranian Revolutionary Guard/Sepahnews via AP

Три официальных лица в США и Израиле заявили, что ожидают нападения Ирана и проиранских сил на Израиль в понедельник (5 августа), пишет в издании Axios Барак Равид.

В публикации отмечается, что как и накануне атаки Ирана 13-14 апреля этого года, в регион прибыл глава Центрального командования вооруженных сил США (Centcom) Майкл Курилла. Он посетит несколько стран Персидского залива, Иорданию и Израиль. Цель поездки – мобилизация сил международной и региональной коалиции для отражения атаки со стороны Ирана.

США наращивают свои силы на Ближнем Востоке в рамках подготовки к возможному нападению Ирана на Израиль и направляют в регион больше военных кораблей и истребителей, заявил Пентагон 2 августа.

Американские чиновники ожидают, что "иранское возмездие" за ликвидацию лидера ХАМАСа Исмаила Ханийи в Тегеране и одного из лидеров "Хизбаллы" Фуада Шукра будет осуществляться по той же схеме, что и в апреле, но будет более массированным и широким, так как иранцы задействуют на этот раз ливанскую "Хизбаллу". Однако пока неясно, будет ли атака на Израиль скоординированной между Ираном и "Хизбаллой", говорится в публикации.

Администрация Байдена обеспокоена тем, что может быть сложнее мобилизовать ту же международную и региональную коалицию стран, которая защищала Израиль от предыдущего иранского нападения, поскольку уничтожение Ханийи произошло в контексте войны Израиля и ХАМАСа, которая усилила антиизраильские настроения в регионе.

За кулисами: По словам американского чиновника, ожидается, что Курилла посетит несколько стран Персидского залива, Иорданию и Израиль.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 03 августа 2024

Пентагон: министр обороны США лично руководит миссией на Ближнем Востоке
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 августа 2024

Ллойд Остин сообщил об изменениях в составе сил США на Ближнем Востоке на фоне "иранской угрозы"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 02 августа 2024

SOHR: Иран намерен атаковать Израиль с территории Сирии