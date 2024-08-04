Axios: в США и Израиле ожидают удара Ирана и проиранских сил в понедельник, 5 августа

Три официальных лица в США и Израиле заявили, что ожидают нападения Ирана и проиранских сил на Израиль в понедельник (5 августа), пишет в издании Axios Барак Равид.

В публикации отмечается, что как и накануне атаки Ирана 13-14 апреля этого года, в регион прибыл глава Центрального командования вооруженных сил США (Centcom) Майкл Курилла. Он посетит несколько стран Персидского залива, Иорданию и Израиль. Цель поездки – мобилизация сил международной и региональной коалиции для отражения атаки со стороны Ирана.

США наращивают свои силы на Ближнем Востоке в рамках подготовки к возможному нападению Ирана на Израиль и направляют в регион больше военных кораблей и истребителей, заявил Пентагон 2 августа.

Американские чиновники ожидают, что "иранское возмездие" за ликвидацию лидера ХАМАСа Исмаила Ханийи в Тегеране и одного из лидеров "Хизбаллы" Фуада Шукра будет осуществляться по той же схеме, что и в апреле, но будет более массированным и широким, так как иранцы задействуют на этот раз ливанскую "Хизбаллу". Однако пока неясно, будет ли атака на Израиль скоординированной между Ираном и "Хизбаллой", говорится в публикации.

Администрация Байдена обеспокоена тем, что может быть сложнее мобилизовать ту же международную и региональную коалицию стран, которая защищала Израиль от предыдущего иранского нападения, поскольку уничтожение Ханийи произошло в контексте войны Израиля и ХАМАСа, которая усилила антиизраильские настроения в регионе.

За кулисами: По словам американского чиновника, ожидается, что Курилла посетит несколько стран Персидского залива, Иорданию и Израиль.